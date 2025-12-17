Для ведення стратегічної наступальної операції росіяни наростили угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”.

Сирський повідомив про сотні тисяч військ росіян на фронті: що відомо

"Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста.

Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", – наголосив Сирський.

Він також наголосив, що окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території.

"Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США", – зауважив Сирський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов за підсумками року на спільній нараді з Путіним заявив, що окуповано понад 300 українських населених пунктів та понад шість тисяч квадратних кілометрів території. Білоусов заявив про окупацію Куп’янська, Вовчанська та Покровська.