Росія готує страшну "відповідь": названо дати можливого удару по Україні

Росія не припиняє обстрілів українських міст — тільки у вівторок ворог завдав жорстоких ударів по Дніпру, Запоріжжю, Краматорську та іншим містам. У середу окупанти поцілили по дитячому садочку у Сумах, завдали ударів також по Харкову. Росія зірвала режим тиші, який оголосив президент України Володимир Зеленський.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Тим часом ворожа сторона оголосила перемир’я на 8 та 9 травня, попередивши, що якщо буде зірвано парад на Червоній площі, то буде масована “відповідь”. Ймовірно, Росія вже готує удар по Україні.

Моніторингові канали, за отриманою інформацією, попередили, що ворог планує завдати масованого ракетного удару по території України в період 10-12 травня.

Зазначають, що, ймовірно, окрім балістичних ракет та ударних БпЛА, до удару будуть залучені борти стратегічної авіації, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 та МіГ-31К.

Основна ціль ворога — м.Київ та Київська область.

Моніторингові канали попереджають, що це попередня інформація.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада Росії вже дуже боїться, що Україна може запустити дрони по столиці під час проведення параду 9 травня.

Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту про вірогідність нападу України на військовий парад у Москві. У підсумку, усі ШІ відзначили невелику ймовірність ураження параду на Червоній площі, а саме до 15%. Чат-боти вказують і на політичні ризики, і на обмежену військову доцільність, і на стратегію України бити по військових та логістичних об'єктах. Разом з цим, один чат-бот — Gemini — прогнозує, що Україна може атакувати військові об’єкти поблизу Москви 9 травня.