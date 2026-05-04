Росія готує удар, якого ще не було: киянам та дипломатам порадили виїхати з Києва

Кречмаровская Наталия
Росіяни дуже переживають за парад Перемоги в Москві, який можуть зірвати українські дрони. Ймовірно не вірять у сили ППО, які стягнули до столиці РФ. У Міноборони РФ оприлюднили офіційну заяву.
Зазначається, що відповідно до рішення лідера Росії Володимира Путіна 8 – 9 травня 2026 року оголошується перемир'я “на честь святкування Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні”.
У Міністерстві оборони Росії зауважили, що звернули увагу на заяву президента України Володимира Зеленського в Єревані на саміті європейської політичної спільноти. У заяві російське міністерство побачило нібито погрози завдати удару по Москві саме 9 травня.
При цьому зауважили, що Росія, попри можливості, які має, з гуманітарних міркувань від таких дій раніше утримувалася.
