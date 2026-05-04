Росія готує удар, якого ще не було: киянам та дипломатам порадили виїхати з Києва
Росія готує удар, якого ще не було: киянам та дипломатам порадили виїхати з Києва

В Міноборони РФ офіційно попередили про масований ракетний удар по центру Києва: назвали умови

4 травня 2026, 21:17
Кречмаровская Наталия

Росіяни дуже переживають за парад Перемоги в Москві, який можуть зірвати українські дрони. Ймовірно не вірять у сили ППО, які стягнули до столиці РФ. У Міноборони РФ оприлюднили офіційну заяву. 

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що відповідно до рішення лідера Росії Володимира Путіна 8 – 9 травня 2026 року оголошується перемир'я “на честь святкування Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні”.

“Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад”, — йдеться у заяві. 

У Міністерстві оборони Росії зауважили, що звернули увагу на заяву президента України Володимира Зеленського в Єревані на саміті європейської політичної спільноти. У заяві російське міністерство побачило нібито погрози завдати удару по Москві саме 9 травня.

“Збройними Силами Російської Федерації буде вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки святкових заходів. У разі спроб Києва реалізувати свої плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть відповідного, масованого ракетного удару по центру Києва”, — заявили в Міноборони. 

При цьому зауважили, що Росія, попри можливості, які має, з гуманітарних міркувань від таких дій раніше утримувалася.

“Попереджаємо громадянське населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто”, — попередили в Міноборони. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія з Білорусі нібито готує повторний напад. У Центрі протидії дезінформації повідомили, чи є загроза для Києва.




Джерело: https://t.me/mod_russia/63189
