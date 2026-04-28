Росія готує наступ на Київ: що відомо про реальні плани Путіна

В мережі інтернет з'явилася інформація про будівництво лінії оборони від Київського водосховища до Сум. Це створило побоювання, що Росія намагатиметься знову наступати на Київ. Особливо враховуючи попередні повідомлення президента України Володимира Зеленського, що на території Білорусі проводяться активні підготовчі роботи. І сам лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що потрібно готуватися до війни.

Офіцер Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що немає ніякої загрози наступу на Київ.

“Не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути. Але це не означає, що ворог тут і зараз має сили наступати на столицю. Бажання ворога відоме — окупація всієї України. Але бажання не дорівнюють можливостям. Ми зараз сильні”, — зауважив він.

Колишній міністр культури Республіки Білорусь, член Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління Білорусі, заступник Голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко розповів, які фактори вказують на підготовку Білорусі до війни.

Він зазначив, що команда народного антикризового управління Білорусі в ході аналізу визначила, що Білорусь “ще ніколи не була такою підготовленою до війни, як зараз. За його словами, це не значить, що Лукашенко ухвалить рішення нападати вже завтра чи відправить війська на кордон з Україною.



