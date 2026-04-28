Россия готовит наступление на Киев: что известно о реальных планах Путина

В сети Интернет появилась информация о строительстве линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Это создало опасение, что Россия постарается снова наступать на Киев. Особенно учитывая предварительные сообщения президента Украины Владимира Зеленского, что на территории Беларуси проводятся активные подготовительные работы. И сам лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что нужно готовиться к войне.

Офицер Сил обороны, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что нет никакой угрозы наступлению на Киев.

"Не стоит манипулировать словами о линиях обороны, которые были озвучены военными, потому что они должны быть. Но это не значит, что враг здесь и сейчас имеет силы наступать на столицу. Желание врага известно — оккупация всей Украины. Но желания не равны возможностям. Мы сейчас сильны", — отметил он.

Бывший министр культуры Республики Беларусь, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, заместитель председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко рассказал, какие факторы указывают на подготовку Беларуси к войне.

Он отметил, что команда народного антикризисного управления Беларуси в ходе анализа определила, что Беларусь "еще никогда не была так подготовлена к войне, как сейчас. По его словам, это не значит, что Лукашенко примет решение нападать уже завтра или отправит войска на границу с Украиной".



