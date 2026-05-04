Россия готовит удар, которого еще не было: киевлянам и дипломатам посоветовали выехать из Киева
Россия готовит удар, которого еще не было: киевлянам и дипломатам посоветовали выехать из Киева

В Минобороны РФ официально предупредили о массированном ракетном ударе по центру Киева: назвали условия

4 мая 2026, 21:17
Кречмаровская Наталия

Россияне очень переживают за парад Победы в Москве, который могут сорвать украинские дроны. Вероятно, не верят в силы ПВО, которые стянули в столицу РФ. В Минобороны РФ обнародовали официальное заявление.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что согласно решению лидера России Владимира Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие "в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне".

"Рассчитываем, что украинская сторона будет следовать этому примеру", — говорится в заявлении.

В Министерстве обороны России отметили, что обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В заявлении российское министерство увидело якобы угрозу нанести удар по Москве именно 9 мая.

"Вооруженными Силами Российской Федерации будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Киева реализовать свои планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут соответствующий, массированный ракетный удар по центру Киева", — заявили в Минобороны.

При этом отметили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", — предупредили в Минобороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия из Беларуси якобы готовит повторное нападение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, есть ли угроза Киеву.




Источник: https://t.me/mod_russia/63189
