Россия готовит страшный "ответ": названы даты возможного удара по Украине

Россия не прекращает обстрелы украинских городов — только во вторник враг нанес жестокие удары по Днепру, Запорожью. Краматорску и другим городам. В среду оккупанты попали по детскому саду в Сумах, нанесли удары также по Харькову. Россия сорвала режим тишины, который объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем вражеская сторона объявила перемирие на 8 и 9 мая, предупредив, что если будет сорван парад на Красной площади, то будет массированный "ответ". Вероятно, Россия уже готовит удар по Украине.

Мониторинговые каналы, по полученной информации, предупредили, что враг планирует нанести массированный ракетный удар по территории Украины в период 10-12 мая.

Отмечают, что, по всей видимости, кроме баллистических ракет и ударных БпЛА, к удару будут привлечены борта стратегической авиации, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 и МиГ-31К.

Основная цель врага – г.Киев и Киевская область.

Мониторинговые каналы предупреждают, что это предварительная информация.

Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта о вероятности нападения Украины на военный парад в Москве. В итоге все ИИ отметили небольшую вероятность поражения парада на Красной площади, а именно до 15%. Чат-боты указывают и на политические риски, и на ограниченную военную целесообразность, и на стратегию Украины бить по военным и логистическим объектам. Вместе с этим, один чат-бот – Gemini – прогнозирует, что Украина может атаковать военные объекты вблизи Москвы 9 мая.