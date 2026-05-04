Влада Росії вже дуже боїться, що Україна може запустити дрони по столиці під час проведення параду 9 травня. Навіть поспішили оголосити перемир’я на 8 та 9 травня і попередили про удар по центру Києва, якщо парад на Червоній площі буде зірвано.

Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, про вірогідність нападу України на військовий парад у Москві. Зазначимо, що прогноз ШІ готувався до оголошення президентом України Володимиром Зеленським перемир’я, яке розпочнеться в ніч з 5 на 6 травня.

Чат-бот Chat GPT прогнозує ймовірність прямої атаки саме по параду в Москві 9 травня 2026 року на рівні близько 5-10%. Низький показник через високі політичні ризики та обмежену військову доцільність. Вищою є ймовірність точкових ударів по військових та логістичних цілях поза самим заходом. Таким чином, чат-бот прогнозує, що загроза існує, але сценарій удару по самому параду виглядає малоймовірним. Україна, швидше за все, обиратиме цілі, які мають прямий військовий ефект, а не символічний резонанс.

Чат-бот Gemini повідомляє, що ймовірність прямого воєнного удару по самій площі є низькою (до 15%). Однак вірогідність проведення демонстративної акції, як-от проліт БпЛА або атака на військові об’єкти в Підмосков’ї під час святкувань, становить понад 80%. Україна не ставить за мету масові жертви серед глядачів параду, адже це суперечить її стратегії дотримання міжнародного права, пояснює чат-бот. Головною ціллю є психологічний тиск та руйнування міфу про "непробивну" російську ППО. Ймовірність символічної появи української техніки в небі над Москвою є дуже високою. Чат-бот пояснює, що Кремль уже фактично капітулював у медійному просторі, скасувавши проїзд танків, що є найбільшим визнанням успіху українських deep strike операцій за всі роки війни. Цей парад без техніки стане монументальним символом виснаження агресора.

Чат-бот Deepseek прорахував ймовірність нападу України на парад у Москві на рівні 2%. Це пов'язано з неефективністю такого удару через щільну ППО, політичним тиском Заходу та поточною нестачею військових ресурсів, які наразі зосереджені на обороні на сході. Київ, навіть маючи таку спроможність, навряд чи піде на ризиковану провокацію без очевидної оперативної вигоди. Основним пріоритетом є стабілізація фронту.

Чат-бот Grok прогнозує ймовірність прямого нападу на парад на рівні 5%. Україна продовжить дронові кампанії, але обере інші цілі. Кремль перебільшує загрозу для внутрішньої пропаганди. Скорочений парад демонструє, як війна змінила Росію: від демонстрації сили до захисту від можливих ударів. Для України пріоритетом є не символічні акції, а стале ослаблення російського потенціалу. Пряма атака на Червону площу 9 травня малоймовірна, бо несе надмірні ризики без реальної вигоди.

У підсумку, усі ШІ відзначили невелику ймовірність ураження параду на Червоній площі, а саме до 15%. Чат-боти вказують і на політичні ризики, і на обмежену військову доцільність, і на стратегію України бити по військовим та логістичним об'єктам. Разом з цим, один чат-бот — Gemini — прогнозує, що Україна може атакувати військові об’єкти поблизу Москви 9 травня.

