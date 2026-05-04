Власти России очень боятся, что Украина может запустить дроны по столице во время проведения парада 9 мая. Даже поспешили объявить перемирие на 8 и 9 мая и предупредили об ударе по центру Киева, если парад на Красной площади будет сорван.

Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, о вероятности нападения Украины на военный парад в Москве. Отметим, что прогноз ИИ готовился до объявления президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия, которое начнется в ночь с 5 на 6 мая.

Чат-бот Chat GPT прогнозирует вероятность прямой атаки именно по параду в Москве 9 мая 2026 года на уровне около 5-10%. Низкий показатель из-за высоких политических рисков и ограниченной военной целесообразности. Выше вероятность точечных ударов по военным и логистическим целям вне самого мероприятия. Таким образом, чат-бот прогнозирует, что угроза существует, но сценарий удара по самому параду выглядит маловероятным. Украина, скорее всего, будет выбирать цели, имеющие прямой военный эффект, а не символический резонанс.

Чат-бот Gemini сообщает, что вероятность прямого военного удара по самой площади низкой (до 15%). Однако вероятность проведения демонстративной акции, например пролет БпЛА или атака на военные объекты в Подмосковье во время празднований, составляет более 80%. Украина не ставит целью массовые жертвы среди зрителей парада, ведь это противоречит ее стратегии соблюдения международного права, объясняет чат-бот. Главной целью является психологическое давление и разрушение мифа о "непробиваемой" российской ПВО. Вероятность символического появления украинской техники в небе над Москвой очень высока. Чат-бот объясняет, что Кремль уже фактически капитулировал в медийном пространстве, отменив проезд танков, что является самым большим признанием успеха украинских deep strike операций за все годы войны. Этот парад без техники станет монументальным символом истощения агрессора.

Чат-бот Deepseek просчитал вероятность нападения Украины на парад в Москве на уровне 2%. Это связано с неэффективностью такого удара из-за плотной ПВО, политического давления Запада и текущей нехватки военных ресурсов, которые сейчас сосредоточены на обороне на востоке. Киев, даже имея такую возможность, вряд ли пойдет на рискованную провокацию без очевидной оперативной выгоды. Основным приоритетом является стабилизация фронта.

Чат-бот Grok прогнозирует возможность прямого нападения на парад на уровне 5%. Украина продолжит дроновые кампании, но выберет другие цели. Кремль преувеличивает опасность для внутренней пропаганды. Сокращенный парад демонстрирует, как война сменила Россию: от демонстрации силы до защиты от возможных ударов. Для Украины приоритетом не символические акции, а постоянное ослабление российского потенциала. Прямая атака на Красную площадь 9 мая маловероятна, поскольку несет чрезмерные риски без реальной выгоды.

В итоге все ИИ отметили небольшую вероятность поражения парада на Красной площади, а именно до 15%. Чат-боты указывают и на политические риски, и на ограниченную военную целесообразность, и на стратегию Украины бить по военным и логистическим объектам. Вместе с этим, один чат-бот – Gemini – прогнозирует, что Украина может атаковать военные объекты вблизи Москвы 9 мая.

