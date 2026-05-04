У квітні 2026 року в європейському політикумі та медіа звучали заяви, які в Україні сприймалися, як “скандальні” або прагматично жорсткі. Основна теза цих висловів полягала в тому, що Україна нібито війною “виграє час” для озброєння Європи перед ймовірним нападом РФ. На тлі цих заяв портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що буде з Україною, якщо війна триватиме ще три роки.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT надає стриманий, але не песимістичний прогноз. До 2029 року Україна збереже державність, армію та міжнародну підтримку. Проте ціна буде високою: повільніше зростання доходів, податковий тиск і складна демографічна ситуація. Найбільшим ризиком стане втома суспільства та партнерів. Україна здатна витримати ще три роки війни, але лише за умови збереження міжнародної підтримки, внутрішніх реформ і довіри між державою та громадянами. Саме єдність залишатиметься головною зброєю.

Чат-бот Gemini передбачає, що Україна трансформується у державу-фортецю з максимально цифровізованим управлінням. Економіка буде повністю переорієнтована на оборонні потреби та сервіси для військових. Найбільшим викликом стане збереження соціальної стабільності через психологічну втому населення та тривале розлучення мільйонів сімей. Ще три роки війни вимагатимуть повної мобілізації не лише армії, а й інтелектуального потенціалу нації. За прогнозом ШІ, Україна має шанси вистояти та зміцнити як регіональний центр сили, якщо зможе побудувати нову модель економіки, незалежну від зовнішніх сировинних ринків.

Чат-бот Deepseek попереджає про те, що якщо війна триватиме ще три роки, Україна опиниться перед безпрецедентними викликами: масштабною демографічною катастрофою, виснаженою економікою та глибокими соціальними змінами. Зазначає, що країна має винятковий запас міцності, але він не безмежний. Затягування війни створить загрозу виснаження ресурсів для оборони, поглибить демографічні втрати та сформує "втрачене покоління", що потребуватиме десятиліть на відновлення. Формат замороженого конфлікту або тривалого перемир'я без гарантій безпеки стане чи не найгіршим із можливих сценаріїв. Тому однією з центральних цілей держави найближчим часом має стати дипломатичне посилення задля зменшення тривалості війни.

Чат-бот Grok прогнозує, що якщо війна триватиме до 2029 року, Україна збереже макроекономічну стабільність завдяки зовнішній допомозі та адаптації суспільства, але втратить темпи розвитку. Реальне зростання ВВП не перевищить 1-2% щорічно, а населення продовжить скорочуватися. Держава ризикує перейти в режим “виживання” з високим борговим навантаженням та соціальною втомою. Ризик глибокої кризи може зрости за умови різкого скорочення допомоги та нових масштабних руйнувань. Тривалі бойові дії зроблять Україну біднішою та менш населеною, але не зламають її стійкості. Шанс на швидке відновлення залежатиме від закінчення війни, ефективних реформ та повернення людей.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що якщо війна триватиме ще три роки, Україна зіткнеться з новою фазою виснаження. Йдеться не лише про фронт, а й про економіку, демографію та суспільну стійкість. Водночас країна вже довела, що здатна адаптуватися навіть до найважчих умов. Разом з цим, чат-бот Deepseek звертає увагу на необхідність посилити дипломатичні зусилля для зменшення тривалості війни.

