Питання завершення війни залишається головним для мільйонів людей. Останні заяви президента України Володимира Зеленського свідчать: Київ готовий до переговорів, але лише за наявності реальних гарантій безпеки. На тлі цих заяв портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, скільки триватиме війна в Україні з огляду на останні заяви президента України.

Чат-бот Chat GPT надає стриманий прогноз. Зеленський неодноразово наголошував, що мир можливий лише тоді, коли Україна отримає надійні гарантії, які унеможливлять новий напад. Президент підтвердив готовність до переговорів у будь-якому форматі. Це свідчить, що дипломатичне вікно залишається відкритим, хоча швидкого прориву поки не видно. Найбільш реалістичним виглядає сценарій, за якого активна фаза бойових дій може завершитися наприкінці 2026 року або у 2027 році. Повноцінна мирна угода буде потребувати більше часу. Вирішальними будуть не лише успіхи на фронті, а й політична воля всіх сторін. Якщо гарантії безпеки стануть частиною домовленостей, шанси на завершення війни суттєво зростуть.

Прогноз чат-бота Gemini передбачає, що активна фаза війни триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Аргументи президента ґрунтуються на необхідності реалізації формули миру. Зеленський вважає, що лише об'єднаний тиск світової спільноти може зупинити бойові дії, йдеться в аналізі ШІ. Водночас очільник України наголошує на неможливості територіальних поступок, які б поставили під загрозу майбутнє держави та призвели до заморожування конфлікту на невигідних умовах. Дипломатична розв'язка стане реальною лише за умови отримання Україною чітких безпекових гарантій, які унеможливлять повторну агресію.

Чат-бот Deepseek вважає, що активна фаза війни триватиме до кінця 2026 року. Зеленський визнає, що через масштаби та запеклість боїв війну не можна закінчити швидко. Але світові лідери, зокрема Трамп, формують потужний запит на мир, а сама Україна посилює військовий та дипломатичний тиск. Разом з цим, домовленості про припинення вогню є малоймовірними в найближчі пів року через позицію РФ. Війна може перейти до фази позиційного виснаження, яка затягнеться і на 2027 рік. Суспільству варто готуватися до щонайменше ще одного року війни.

Чат-бот Grok прогнозує активні бойові дії до кінця 2026 року або довше. Шанс на припинення вогню чи переговори в другій половині року існує, якщо міжнародний тиск посилиться і Росія відчує критичні внутрішні труднощі. Повне завершення війни з підписанням угоди малоймовірне у 2026-му без суттєвих поступок, яких Україна не готова зробити. Найреалістичніший сценарій — перехід до замороженого конфлікту або тривалих переговорів. Заяви Зеленського відображають надію на 2026 рік як можливий переломний, але реальність вимагатиме стійкості.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що швидкого завершення бойових дій у 2026 році очікувати не варто. Попри публічний оптимізм президента, реальний стан справ свідчить про затяжний характер війни. Останні заяви Володимира Зеленського містять як надію, так і тверезі оцінки. Чат-бот Deepseek вважає, що суспільству потрібно бути готовому ще до одного року війни.

