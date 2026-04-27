Швидше завершення війни — мрія всіх українців. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що буде з Україною, якщо війна завершиться у 2026 році.

Завершення війни. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот GPT вважає, що після завершення бойових дій економіка може показати швидке зростання. Відбудова інфраструктури, приплив інвестицій та пожвавлення внутрішнього ринку можуть дати Україні один із найвищих темпів розвитку у Європі. Однак чат-бот вказує на ключову проблему — без реальної боротьби з корупцією цей шанс легко втратити. Перші пару роки після війни Україна переживатиме складну адаптацію. Однак уже до кінця десятиліття країна може перетворитися на один із найбільших будівельних та промислових майданчиків Європи. Особливо, якщо збережеться курс на членство в ЄС. Головний ризик полягає не в нестачі грошей, а в якості управління.

Чат-бот Gemini зазначає, що 2026 рік стане початком складного транзитного періоду. Україна може показати швидке зростання у будівельному секторі та агробізнесі. Проте загальна стабільність залежатиме від реального верховенства права та захисту інвестицій. Без надійних гарантій безпеки іноземні капітали будуть заходити в країну дуже обережно. Завершення війни не означатиме для українців автоматичного процвітання. Це буде час вибору між старими звичками та новими європейськими стандартами. Держава має шанс на економічний стрибок, якщо зможе зберегти суспільну єдність.

Чат-бот Deepseek звертає увагу на унікальне вікно можливостей: членство в ЄС, отримання заморожених російських активів та залучення програми Світового банку. Проте успіх залежатиме від здатності подолати корупцію. Якщо реформи проваляться, закінчиться масштабна допомога і буде нова хвиля відтоку молоді.

Водночас головним викликом залишиться демографічна криза. Навіть за масового повернення біженців, населення навряд чи буде більшим за 35 млн. Відбудова житла, енергетики та логістики триватиме десятиліття.

Чат-бот Grok також зазначає, що Україна отримає шанс на прискорене відновлення, але не швидке "економічне диво". Реалістичний сценарій — помірне зростання ВВП на рівні 3-5% щорічно за умови стабільної допомоги та реформ. Країна збереже європейський вектор, посилить технологічний сектор і поступово повертатиме біженців. Повна безпека вимагатиме сильної армії. Найгірший варіант — це заморожений конфлікт без гарантій. Це призведе до хронічної нестабільності. На результат впливатимуть кілька ключових чинників. По-перше, умови завершення конфлікту: чи буде це повноцінний мир з гарантіями безпеки, чи заморожений конфлікт. По-друге, обсяг і форма міжнародної допомоги: гранти чи кредити, а також участь у програмах ЄС і НАТО. По-третє, внутрішні реформи: боротьба з корупцією, судова система та залучення інвестицій.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що потенційне завершення війни у 2026 році стане для України початком складного етапу. Країна отримає шанс на відновлення, але одночасно зіткнеться з масштабними викликами. Разом з тим, чат-боти GPT, Deepseek та Grok звертають увагу на те, що успіхи будуть залежати від здатності подолати корупцію.

