Вопрос о завершении войны остается главным для миллионов людей. Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют: Киев готов к переговорам, но только при наличии реальных гарантий безопасности. На фоне этих заявлений портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сколько будет продолжаться война в Украине, учитывая последние заявления президента Украины.

Чат-бот Chat GPT дает сдержанный прогноз. Зеленский неоднократно отмечал, что мир возможен только тогда, когда Украина получит надежные гарантии, которые сделают невозможным новое нападение. Президент подтвердил готовность к переговорам в любом формате. Это говорит о том, что дипломатическое окно остается открытым, хотя быстрого прорыва пока не видно. Наиболее реалистичным выглядит сценарий, при котором активная фаза боевых действий может завершиться в конце 2026 или в 2027 году. Полноценное мирное соглашение потребует больше времени. Решающими будут не только успехи на фронте, но и воля всех сторон. Если гарантии безопасности станут частью договоренностей, шансы на завершение войны существенно увеличатся.

Прогноз чат-бота Gemini предполагает, что активная фаза войны будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2026 года. Аргументы президента основываются на необходимости реализации формулы мира. Зеленский считает, что только объединенное давление мирового сообщества может остановить боевые действия, говорится в анализе ИИ. В то же время глава Украины отмечает невозможность территориальных уступок, которые бы поставили под угрозу будущее государства и привели к замораживанию конфликта на невыгодных условиях. Дипломатическая развязка станет реальной только при условии получения Украиной четких гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию.

Чат-бот Deepseek считает, что активная фаза войны будет продолжаться до конца 2026 года. Зеленский признает, что из-за масштабов и ожесточения боев войну нельзя закончить быстро. Но мировые лидеры, в частности, Трамп, формируют мощный запрос на мир, а сама Украина усиливает военное и дипломатическое давление. Вместе с этим, договоренности о прекращении огня маловероятны в ближайшие полгода из-за позиции РФ. Война может перейти в фазу позиционного истощения, которая затянется и на 2027 год. Обществу следует готовиться к как минимум еще одному году войны.

Чат-бот Grok прогнозирует активные боевые действия до конца 2026 или дольше. Шанс на прекращение огня или переговоры во второй половине года существует, если международное давление усилится и Россия испытывает критические внутренние трудности. Полное завершение войны с подписанием соглашения маловероятно в 2026-м без существенных уступок, которые Украина не готова сделать. Самый реалистичный сценарий – переход к замороженному конфликту или длительным переговорам. Заявления Зеленского отражают надежду на 2026 год как возможный переломный, но реальность потребует устойчивости.

В заключении прогнозы чат-ботов сводятся к тому, что скорейшего завершения боевых действий в 2026 году ожидать не стоит. Несмотря на публичный оптимизм президента, реальное положение дел свидетельствует о затяжном характере войны. Последние заявления Владимира Зеленского содержат как надежду, так и трезвые оценки. Чат-бот Deepseek считает, что обществу нужно быть готовым еще к одному году войны.

