В апреле 2026 года в европейском политикуме и медиа звучали заявления, которые в Украине воспринимались как "скандальные" или прагматично жесткие. Основной тезис этих высказываний заключался в том, что Украина якобы войной "выигрывает время" для вооружения Европы перед вероятным нападением РФ. На фоне этих заявлений портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, что будет с Украиной, если война продлится еще три года.

Чат-бот Chat GPT дает сдержанный, но не пессимистический прогноз. До 2029 года Украина сохранит государственность, армию и международную поддержку. Однако цена будет высокой: более медленный рост доходов, налоговое давление и сложная демографическая ситуация. Самым большим риском станет усталость общества и партнеров. Украина способна выдержать еще три года войны, но только при сохранении международной поддержки, внутренних реформ и доверия между государством и гражданами. Именно единство будет оставаться главным оружием.

Чат-бот Gemini предполагает, что Украина трансформируется в государство-крепость с максимально цифровизированным управлением. Экономика будет полностью переориентирована на оборонные нужды и услуги военных. Наибольшим вызовом станет сохранение социальной стабильности из-за психологической усталости населения и длительного развода миллионов семей. Еще три года войны потребуют полной мобилизации не только армии, но и интеллектуального потенциала нации. По прогнозу ИИ, у Украины есть шансы выстоять и укрепить как региональный центр силы, если сможет построить новую модель экономики, независимую от внешних сырьевых рынков.

Чат-бот Deepseek предупреждает о том, что если война продлится еще три года, Украина окажется перед беспрецедентными вызовами: масштабной демографической катастрофой, истощенной экономикой и глубокими социальными переменами. Отмечает, что у страны есть исключительный запас прочности, но он не безграничен. Затягивание войны создаст угрозу истощения ресурсов для обороны, углубит демографические потери и сформирует "потерянное поколение", что потребует десятилетий на восстановление. Формат замороженного конфликта или длительного перемирия без гарантий безопасности станет едва ли не самым плохим из возможных сценариев. Поэтому одной из центральных целей государства в ближайшее время должно стать дипломатическое усиление для уменьшения продолжительности войны.

Чат-бот Grok прогнозирует, что если война будет продолжаться до 2029 года, Украина сохранит макроэкономическую стабильность благодаря внешней помощи и адаптации общества, но потеряет темпы развития. Реальный рост ВВП не превысит 1-2% ежегодно, а население продолжит сокращаться. Государство рискует перейти в режим выживания с высокой долговой нагрузкой и социальной усталостью. Риск глубокого кризиса может возрасти при резком сокращении помощи и новых масштабных разрушений. Длительные боевые действия сделают Украину более бедной и менее населенной, но не сломают ее устойчивость. Шанс на скорейшее восстановление будет зависеть от окончания войны, эффективных реформ и возвращения людей.

В заключении прогнозы чат-ботов сводятся к тому, что если война будет продолжаться еще три года, Украина столкнется с новой фазой истощения. Речь идет не только о фронте, но и об экономике, демографии и общественной устойчивости. В то же время страна уже доказала, что способна адаптироваться даже к тяжелым условиям. При этом чат-бот Deepseek обращает внимание на необходимость усилить дипломатические усилия для уменьшения продолжительности войны.

