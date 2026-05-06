У Росії цинічно коментують удари по цивільних у Запоріжжі, Дніпрі, Сумах та Краматорську

Російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на українські міста, прикриваючи терор цивільного населення пропагандистськими гаслами про "удари по військових об’єктах". Протягом доби зафіксовано 11 серій обстрілів у восьми областях України: Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській.

Російські медіа цинічно заявляють про "високоточні влучання", намагаючись виправдати вбивства мирних жителів нібито знищенням складів боєприпасів.

"Ракета уразила склад на території одного з підприємств у Дніпропетровську... У передмісті Харкова та в Мерефі почалася сильна детонація після удару — там розміщені склади ЗСУ з боєприпасами", — стверджують пропагандистські ресурси РФ.

Проте реальність кардинально відрізняється від звітів ворожих воєнкорів. Насправді під ударами опинилися житлові квартали, логістичні центри торговельних мереж та заклади освіти. У Сумах дрони поцілили у дитячий садок, а в інших містах руйнувань зазнали промислові підприємства, які забезпечували життєдіяльність регіонів.

Відомо, що окупанти б’ють по цивільних підприємствах, складах супермаркетів, дитячих садочках. Кількість загиблих лише за два дні перевищила 20 людей, ще десятки поранених перебувають у лікарнях.

Зокрема, зафіксовано влучання у промислові об’єкти Запоріжжя та Херсона, а також атаку БпЛА на підприємство у Кривому Розі. У Дніпропетровській області, окрім обласного центру, під вогнем опинилося місто Апостолове.

Цей терор Росія намагається виправдати "відповіддю" на події в окупованому Криму, використовуючи їх як привід для знищення української цивільної інфраструктури. Наразі рятувальні роботи тривають у кількох регіонах, кількість жертв може зрости.

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню, ініційований Києвом. За його словами, попри оголошену “тишу”, російські війська продовжили інтенсивні атаки по всій лінії фронту та українських містах.