В России цинично комментируют удары по гражданским в Запорожье, Днепре, Сумах и Краматорске

Российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на украинские города, прикрывая террор гражданского населения пропагандистскими лозунгами об "ударах по военным объектам". За сутки зафиксировано 11 серий обстрелов в восьми областях Украины: Одесской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской.

Иллюстративное фото

Российские медиа цинично заявляют о "высокоточных попаданиях", пытаясь оправдать убийства мирных жителей якобы уничтожением складов боеприпасов.

"Ракета поразила склад на территории одного из предприятий в Днепропетровске... В пригороде Харькова и Мерефе началась сильная детонация после удара — там размещены склады ВСУ с боеприпасами" , — утверждают пропагандистские ресурсы РФ.

Однако реальность кардинально отличается от отчетов вражеских военкоров. На самом деле под ударами оказались жилые кварталы, логистические центры торговых сетей и учебные заведения. В Сумах дроны попали в детский сад, а в других городах разрушения испытали промышленные предприятия, которые обеспечивали жизнедеятельность регионов.

Известно, что оккупанты бьют по гражданским предприятиям, складам супермаркетов, детским садам. Число погибших всего за два дня превысило 20 человек, еще десятки раненых находятся в больницах.

В частности, зафиксировано попадание в промышленные объекты Запорожья и Херсона, а также атаку БПЛА на предприятие в Кривом Роге. В Днепропетровской области, кроме областного центра, под огнем оказался город Апостолово.

Этот террор Россия пытается оправдать ответом на события в оккупированном Крыму, используя их как повод для уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. В настоящее время спасательные работы продолжаются в нескольких регионах, количество жертв может возрасти.

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Россия сорвала режим прекращения огня, инициированный Киевом. По его словам, несмотря на объявленную "тишину", российские войска продолжили интенсивные атаки по всей линии фронта и украинских городов.