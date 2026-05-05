Десятки жертв та поранених: Росія масовано атакувала два міста 5 травня

5 травня російські війська здійснили серію жорстоких атак на українські міста. Під ударом опинилися центр Краматорська та житлові квартали Запоріжжя. В обох містах зафіксовано загиблих та численних поранених серед мирного населення.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

У Краматорську ворожі снаряди поцілили у самісіньке середмістя. Місцева військова адміністрація підтвердила факт атаки, зазначивши, що масштаб трагедії ще встановлюється.

"5 травня війська країни-агресорки атакували Краматорськ — вдарили по центру міста. Остаточні наслідки з'ясовують, однак попередньо відомо про постраждалих", — повідомили у МВА.

За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, кількість загиблих уточнюється:

"Сьогодні близько 17:00 росіяни скинули 3 фугасні авіабомби по центру Краматорська. На жаль, є щонайменше 3 загиблих і 5 поранених — така інформація станом на 17:50.

На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби.

Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих та поранених. Встановлюємо обсяги руйнувань.

Про суттєві оновлення повідомлятиму додатково".

Паралельно з цим ворог завдав ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Запоріжжю. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив загибель людей та надав дані щодо постраждалих.

"Уже двоє загиблих у Запоріжжі, на яке окупанти скинули КАБ. Поранення отримали вісім людей", — зазначив Федоров.

На місцях влучань в обох містах працюють екстрені служби. Рятувальники розбирають завали, а медики борються за життя поранених. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги, оскільки загроза повторних пусків залишається високою.