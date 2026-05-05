Война с Россией Десятки жертв и раненых: Россия массированно атаковала два города 5 мая
Десятки жертв и раненых: Россия массированно атаковала два города 5 мая

Кровавый вторник: оккупанты ударили по центру Краматорска и сбросили авиабомбы на Запорожье

5 мая 2026, 18:36
Недилько Ксения

5 мая российские войска совершили серию жестоких атак на украинские города. Под ударом оказались центр Краматорска и жилые кварталы Запорожья. В обоих городах зафиксированы погибшие и многочисленные раненые среди мирного населения.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ОВА

В Краматорске вражеские снаряды попали в самый центр города. Местная военная администрация подтвердила факт атаки, отметив, что масштаб трагедии еще не устанавливается.

"5 мая войска страны-агрессорки атаковали Краматорск – ударили по центру города. Окончательные последствия выясняют, однако, предварительно известно о пострадавших", — сообщили в ГВА.

По данным главы ОВА Вадима Филашкина, количество погибших уточняется:

"Сегодня около 17:00 россияне сбросили 3 фугасных авиабомбы по центру Краматорска. К сожалению, есть, по меньшей мере, 3 погибших и 5 раненых — такая информация по состоянию на 17:50.

На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы.

Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых. Устанавливаем объемы разрушений.

О существенных обновлениях буду сообщать дополнительно".

Параллельно с этим враг нанес удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Запорожью. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил гибель людей и предоставил данные о пострадавших.

"Уже двое погибших в Запорожье, на которое оккупанты сбросили КАБ. Ранения получили восемь человек", — отметил Федоров.

На местах попадания в обоих городах работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы, а медики борются за жизнь раненых. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, поскольку угроза повторных пусков остается высокой.



