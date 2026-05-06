Росія зірвала перемир’я України: перша реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню, ініційований Києвом. За його словами, попри оголошену “тишу”, російські війська продовжили інтенсивні атаки по всій лінії фронту та українських містах.

Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що з початку доби зафіксовано близько 1820 порушень режиму тиші. Йдеться про обстріли, штурмові дії, авіаудари та атаки дронами. Зокрема, російська армія здійснила майже 30 штурмів, понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 керованих авіабомб, а також масовано використовувала безпілотники.

За словами Зеленського, українські сили оборони змогли знешкодити майже 90 ударних дронів. Водночас удари продовжувалися по низці міст, серед яких Дніпро, Запоріжжя та Краматорськ.

"Вибір Росії — очевидна відмова від тиші та від збереження життів. Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних "святкувань"", — вказує Зеленський.

У Києві заявляють, що діяли б “дзеркально” у разі дотримання режиму тиші з боку Москви. Однак, за словами президента, на тлі дипломатичних пропозицій Росія продовжила ескалацію.

"Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру. Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", — йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін анонсував можливе припинення бойових дій на 9 травня, коли у Москві запланований парад до Дня перемоги. У відповідь Володимир Зеленський запропонував розпочати режим тиші раніше з 6 травня, наголошуючи, що людські життя важливіші за символічні дати.

