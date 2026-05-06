Росія порушила режим тиші: Україна відповіла, чи буде перемир’я на 9 травня

Оголошений Україною режим припинення вогню, який мав стати кроком до деескалації, був порушений Росією у перші години від початку його дії. У Києві заявляють, що Росія продовжила атаки по Україні та зірвала можливість будь-якого перемир’я на 9 травня.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що російські сили здійснили масштабну атаку по Україні та порушили режим тиші.

"Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5-м і 6-м травня. Російські атаки з використанням 108 дронів та 3 ракет тривали протягом ночі, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю", — пише Сибіга.

Очільник МЗС вважає, що такі кроки РФ вказують на ігнорування Кремлем закликів до миру. Як пояснив Сибіга, Москва відкинула мир, а заклики про перемир’я на 9 травня були лише спробою Путіна отримати безпеку на параді у Москві.

"Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путін дбає лише про військові паради, а не про людські життя. Така позиція вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включно з новими раундами санкцій, ізоляцією, притягненням до відповідальності за російські злочини та посиленою підтримкою України у всіх сферах", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін анонсував можливе припинення бойових дій на 9 травня. У відповідь Володимир Зеленський запропонував розпочати режим тиші раніше з 6 травня, наголошуючи, що людські життя важливіші за символічні дати. За його словами, якщо Москва погодиться на це перемир’я, то Україна діятиме дзеркально та не буде вести бойових дій.

