Росія порушила режим тиші: Україна відповіла, чи буде перемир’я на 9 травня

Slava Kot
Оголошений Україною режим припинення вогню, який мав стати кроком до деескалації, був порушений Росією у перші години від початку його дії. У Києві заявляють, що Росія продовжила атаки по Україні та зірвала можливість будь-якого перемир’я на 9 травня.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що російські сили здійснили масштабну атаку по Україні та порушили режим тиші.
Очільник МЗС вважає, що такі кроки РФ вказують на ігнорування Кремлем закликів до миру. Як пояснив Сибіга, Москва відкинула мир, а заклики про перемир’я на 9 травня були лише спробою Путіна отримати безпеку на параді у Москві.
Нагадаємо, що раніше Володимир Путін анонсував можливе припинення бойових дій на 9 травня. У відповідь Володимир Зеленський запропонував розпочати режим тиші раніше з 6 травня, наголошуючи, що людські життя важливіші за символічні дати. За його словами, якщо Москва погодиться на це перемир’я, то Україна діятиме дзеркально та не буде вести бойових дій.
