Закінчення війни в Україні: названа ключова дата, коли може настати пауза

Повне завершення війни Росії проти України наразі виглядає віддаленою перспективою, однак тимчасова пауза в бойових діях може настати вже найближчими місяцями. Такий прогноз озвучив керівник Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Коли може настати пауза у війні в Україні. Фото з відкритих джерел

Олександр Хара в коментарі ТСН заявив, що справжній кінець війни можливий лише після відновлення територіальної цілісності України.

"Кінець війни буде лише тоді, коли ми звільнемо всі наші території. Ми не можемо дозволити собі залишити в російських руках Крим. Інші території — теж. Але взагалі ця війна — про Крим, про доступ до Чорного моря, про контроль Росії над Чорним морем. Крим дає можливість Росії тиснути на Україну, відрізаючи наші вільні морські комунікації", — говорить Хара.

Водночас експерт визнає, що на поточному етапі дипломатичне врегулювання виглядає малоймовірним. За його словами, Росія прагне умов, які означають капітуляцію України, однак сама Москва не може військовим чином досягти своїх вимог. Таким чином Хара вважає, що баланс сил і ресурси сторін не дозволяють швидко завершити війну політичними домовленостями.

Однак Хара вказує, що ключову роль відіграє військовий фактор. Україна намагається виснажити противника, знищуючи більше ресурсів і живої сили, ніж Росія здатна відновити через мобілізацію. Також Україна здійснює удари по енергетичній інфраструктурі РФ, які підривають економічну основу війни.

У цьому контексті експерт прогнозує "вікно паузи" на війні Росії проти України, який може відкритися наприкінці року.

"Звичайно, пауза у цій війні може бути. І що буде після цієї паузи — це буде залежати від великої кількості факторів. Пауза, я думаю, може бути наприкінці цього року. Якщо все буде відбуватись так, як триває зараз", — прогнозує Хара.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи працює перемир’я. В Україні зробили першу заяву щодо режиму тиші з РФ.

Також "Коментарі" писали про те, коли закінчиться війна в Україні. Історик кардинально змінив свій прогноз.