Окончание войны в Украине: названа ключевая дата, когда может наступить пауза

Полное завершение войны России против Украины пока выглядит отдаленной перспективой, однако временная пауза в боевых действиях может наступить уже в ближайшие месяцы. Такой прогноз озвучил руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Когда может наступить пауза в войне в Украине. Фото из открытых источников

Александр Хара в комментарии ТСН заявил, что настоящий конец войны возможен только после обновления территориальной целостности Украины.

"Конец войны будет только тогда, когда мы освободим все наши территории. Мы не можем позволить себе оставить в российских руках Крым. Другие территории – тоже. Но вообще эта война – о Крыме, о доступе к Черному морю, о контроле России над Черным морем. Крым дает возможность России давить на Украину, отрезая наши свободные морские коммуникации", — говорит Хара.

В то же время эксперт признает, что на текущем этапе дипломатическое урегулирование выглядит маловероятным. По его словам, Россия стремится к условиям, которые означают капитуляцию Украины, однако сама Москва не может военным образом достичь своих требований. Таким образом, Хара считает, что баланс сил и ресурсы сторон не позволяют быстро завершить войну политическими договоренностями.

Однако Хара указывает, что ключевую роль играет военный фактор. Украина пытается истощить противника, уничтожая больше ресурсов и живой силы, чем Россия способна восстановить через мобилизацию. Также Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре РФ, которые подрывают экономическую основу войны.

В этом контексте эксперт прогнозирует "окно паузы" на войне России против Украины, которое может открыться в конце года.

"Конечно, пауза в этой войне может быть. И что после этой паузы — это будет зависеть от большого количества факторов. Пауза, я думаю, может быть в конце этого года. Если все будет происходить так, как продолжается сейчас", — прогнозирует Хара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, работает ли перемирие. В Украине сделали первое заявление о режиме тишины с РФ.

Также "Комментарии" писали о том, когда закончится война в Украине. Историк кардинально изменил свой прогноз.