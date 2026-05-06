Окончание войны в Украине: названа ключевая дата, когда может наступить пауза

Slava Kot
Полное завершение войны России против Украины пока выглядит отдаленной перспективой, однако временная пауза в боевых действиях может наступить уже в ближайшие месяцы. Такой прогноз озвучил руководитель Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Когда может наступить пауза в войне в Украине.
Александр Хара в комментарии ТСН заявил, что настоящий конец войны возможен только после обновления территориальной целостности Украины.
В то же время эксперт признает, что на текущем этапе дипломатическое урегулирование выглядит маловероятным. По его словам, Россия стремится к условиям, которые означают капитуляцию Украины, однако сама Москва не может военным образом достичь своих требований. Таким образом, Хара считает, что баланс сил и ресурсы сторон не позволяют быстро завершить войну политическими договоренностями.
Однако Хара указывает, что ключевую роль играет военный фактор. Украина пытается истощить противника, уничтожая больше ресурсов и живой силы, чем Россия способна восстановить через мобилизацию. Также Украина наносит удары по энергетической инфраструктуре РФ, которые подрывают экономическую основу войны.
В этом контексте эксперт прогнозирует "окно паузы" на войне России против Украины, которое может открыться в конце года.
