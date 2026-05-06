Чи працює перемир’я: в Україні зробили першу заяву про режим тиші з РФ

Росія фактично зірвала своє "перемир'я" до 9 травня. У відповідь на пропозицію України почати перемир'я з 6 травня російські війська здійснили атаки в перші години після початку режиму тиші, що ставить під сумнів саму можливість тимчасової паузи у бойових діях.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявив, що російські війська продовжили удари по низці регіонів країни, попри запропоноване перемир'я з боку України.

"росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну. Ці дії агресора нівелюють оголошене путіним "перемир'я" на 9 травня", — пише Стерненко.

Нагадаємо, що у кінці квітня російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом оголосив про можливе перемир’я у війні з Україною на 9 травня. 4 травня Міноборони РФ опублікувало заяву, де вказало дату тимчасового перемир’я у період 8-9 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський оголосив власну ініціативу щодо запровадження режиму тиші з 6 травня. У Києві наголосили, якщо Росія справді прагне миру, вона може припинити вогонь негайно, а не прив’язувати це до символічних дат, зокрема для проведення параду у Москві на 9 травня.

Попри пропозицію України про перемир’я з 6 травня, уже вночі пролунали вибухи в різних регіонах. Частину атак пов’язують із дронами, запущеними ще до початку режиму тиші. Однак згодом зафіксували нові удари, включно з застосуванням керованих авіабомб на сході та півночі країни. Атаки РФ були зафіксовані у Харкові, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Кривому Розі. Повітряні тривоги протягом ночі лунали одразу в кількох областях, зокрема Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

