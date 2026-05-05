Зеленський оголосив перемир’я з Росією та загнав Путіна у пастку: що тепер робитиме Кремль

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму припинення вогню з опівночі 6 травня. Цей крок став відповіддю на заяви Кремля про короткострокове "перемир’я" 8-9 травня. Політолог Ігор Чаленко пояснює, що рішення Києва, це спроба нав’язати власний порядок денний і продемонструвати готовність до реального припинення бойових дій.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ігор Чаленко в ефірі "Київ 24" проаналізував заяву Зеленського та повідомлення РФ щодо можливого перемир’я. За його словами, Україна діє на випередження та показує, що Путін не хоче закінчувати почату ним війну.
Політолог зауважив, що на відміну від російської ініціативи, яка обмежується двома днями, український формат перемир’я передбачає принцип "дзеркальної відповіді". Це означає, що режим тиші діятиме лише за умови взаємного дотримання, а у разі атак РФ українська сторона відповідатиме.
За його словами, усе залежить від Путіна і якщо російський диктатор не погодитсья на умови України, то можливість появи українських безпілотників на параді у Москві Чаленко оцінює як "високу".
