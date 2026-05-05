Зеленський оголосив перемир’я з Росією та загнав Путіна у пастку: що тепер робитиме Кремль

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму припинення вогню з опівночі 6 травня. Цей крок став відповіддю на заяви Кремля про короткострокове "перемир’я" 8-9 травня. Політолог Ігор Чаленко пояснює, що рішення Києва, це спроба нав’язати власний порядок денний і продемонструвати готовність до реального припинення бойових дій.

Ігор Чаленко в ефірі "Київ 24" проаналізував заяву Зеленського та повідомлення РФ щодо можливого перемир’я. За його словами, Україна діє на випередження та показує, що Путін не хоче закінчувати почату ним війну.

"У принципі, навіщо говорити про якісь пропагандистські заходи в центрі Москви, паради, які освячують подальшу війну проти України? Якщо Путін дійсно хоче завершення війни, можна і на кілька днів раніше вийти на режим припинення вогню", — сказав Чаленко.

Політолог зауважив, що на відміну від російської ініціативи, яка обмежується двома днями, український формат перемир’я передбачає принцип "дзеркальної відповіді". Це означає, що режим тиші діятиме лише за умови взаємного дотримання, а у разі атак РФ українська сторона відповідатиме.

"Це якраз нав'язування своїх правил з тієї точки зору, що якщо росіяни не йдуть на перемир'я з 00:00 годин 6 травня, тоді жодні оголошення Путіним перемир'я 8-9 травня, по суті, не діють… Ми таким чином захищаємо нашу позицію", — додав Чаленко.

За його словами, усе залежить від Путіна і якщо російський диктатор не погодитсья на умови України, то можливість появи українських безпілотників на параді у Москві Чаленко оцінює як "високу".

