Україна передала Росії пропозицію щодо закінчення війни - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ уже передав Росії пропозицію щодо припинення війни та закликав Кремль перейти до реальних мирних переговорів. За його словами, подальший розвиток подій залежить від готовності Москви припинити свою агресію проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки, зокрема завдаючи ударів по військових цілях на території РФ. Йдеться про об’єкти, пов’язані з військово-промисловим комплексом, які забезпечують російську армію.

За словами президента, у ніч на 5 травня українські сили здійснили далекобійні удари по низці цілей, включно з підприємствами, що виробляють компоненти для російської армії. Зеленський підкреслив, що такі дії є відповіддю на постійні обстріли українських міст і спрямовані на послаблення військового потенціалу противника.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна відкрита до мирних переговорів для завершення війни, яку почала Росія.

"Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський прокоментував заяви Москви про можливе перемир’я на 9 травня. У відповідь президент запропонував почати режим припинення вогню з 6 травня. За його словами, Київ готовий діяти "дзеркально", якщо Росія справді зацікавлена у закінченні війни проти України. Крім того, Зеленський додав, що "настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін може завершити війну. Чому РФ хоче перемир’я на 9 травня.

Також "Коментарі" писали, що квітень став пекельним для РФ. Зеленський зробив інтригуючу заяву про удари по Росії.