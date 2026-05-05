Квітень став пекельним для РФ і це тільки початок: Зеленський зробив інтригуючу заяву

Кількість мідлстрайків у квітні на відстань понад 20 кілометрів збільшилася удвічі порівняно з березнем і в чотири рази, порівняно з лютим. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Український лідер розкрив деякі деталі про результати доповіді українських військових і міністра оборони за підсумками квітня. Він натякнув, що результати у знищенні ворога були "сильними".

"Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження", — йдеться у заяві Зеленського.

Він зауважив, що українські захисники тримають стабільний рівень захисту позицій українських захисників і завданням є нарощування результатів.

"Суттєво зросла й кількість мідлстрайків. Зараз уражень на відстані 20+ кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази — порівняно з лютим. І буде ще більше. Це пріоритетний напрямок", — підкреслив президент.

На думку глави держави, важливим є зростання кількості роботизованих місій. Він розповів, що минулого місяця було здійснено більше 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, але додав, що в масштабах фронту такої роботи потрібно значно більше.

"Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони", — висловився Зеленський.

