Квітень став пекельним для РФ і це тільки початок: Зеленський зробив інтригуючу заяву

Кравцев Сергей
Кількість мідлстрайків у квітні на відстань понад 20 кілометрів збільшилася удвічі порівняно з березнем і в чотири рази, порівняно з лютим. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер розкрив деякі деталі про результати доповіді українських військових і міністра оборони за підсумками квітня. Він натякнув, що результати у знищенні ворога були "сильними".
Він зауважив, що українські захисники тримають стабільний рівень захисту позицій українських захисників і завданням є нарощування результатів.
На думку глави держави, важливим є зростання кількості роботизованих місій. Він розповів, що минулого місяця було здійснено більше 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, але додав, що в масштабах фронту такої роботи потрібно значно більше.
