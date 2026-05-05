Апрель стал адским для РФ и это только начало: Зеленский сделал интригующее заявление

Кравцев Сергей
Количество мидлстрайков в апреле на расстояние свыше 20 километров увеличилось вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер раскрыл некоторые детали о результатах доклада украинских военных и министра обороны по итогам апреля. Он намекнул, что результаты по уничтожению врага были "сильными".
Он отметил, что украинские защитники держат стабильный уровень защиты позиций украинских защитников и задача наращивания результатов.
По мнению главы государства, важен рост количества роботизированных миссий. Он рассказал, что в прошлом месяце было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, но добавил, что в масштабах фронта такой работы нужно больше.
