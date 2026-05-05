Война с Россией Апрель стал адским для РФ и это только начало: Зеленский сделал интригующее заявление
Апрель стал адским для РФ и это только начало: Зеленский сделал интригующее заявление

Украина за весну вчетверо нарастила количество ударов дронами более чем на 20 км

5 мая 2026, 12:04
Кравцев Сергей

Количество мидлстрайков в апреле на расстояние свыше 20 километров увеличилось вдвое по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер раскрыл некоторые детали о результатах доклада украинских военных и министра обороны по итогам апреля. Он намекнул, что результаты по уничтожению врага были "сильными".

"Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе, и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое подтверждение", — говорится в заявлении Зеленского.

Он отметил, что украинские защитники держат стабильный уровень защиты позиций украинских защитников и задача наращивания результатов.

"Существенно возросло и количество медстрайков. Сейчас поражений на расстоянии 20 километров вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза — по сравнению с февралем. И будет еще больше. Это приоритетное направление", — подчеркнул президент.

По мнению главы государства, важен рост количества роботизированных миссий. Он рассказал, что в прошлом месяце было осуществлено более 10 200 логистических и эвакуационных задач НРК, но добавил, что в масштабах фронта такой работы нужно больше.

"Соответственно, контрактирование НРК, производство, поставка в войска должны постоянно расти. Май должен дать большие показатели, и это определено как целевой показатель для военных и Министерства обороны", — сказал Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — в Чебоксарах – столице Чувашской Республики РФ – украинская ракета попала по оборонному предприятию "ВНИИР-Прогресс".




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18886
