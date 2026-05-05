ППО Путіна не впоралася: який важливий об'єкт у РФ був уражений

У Чебоксарах – столиці Чуваської Республіки РФ – українська ракета влучила по оборонному підприємству "ВНДІР-Прогрес".

Удар по ВНДІР-Прогрес. Фото: з відкритих джерел

У ніч проти 5 травня жителі Чувашії в соцмережах повідомляли про вибухи. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Як зазначали самі місцеві, після вибухів спалахнула пожежа.

Однак влада Чувашії повідомила лише про атаку на Чебоксари і регіон, зазначивши, що нібито "постраждалих немає".

У той же час, Astra проаналізувала кадри очевидців з місця події і дійшла висновку, що під атакою знову опинився завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах.

Пізніше влада Чувашії повідомила про одного постраждалого в результаті атаки на Чебоксари.

Варто зазначити, "ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Раніше повідомлялося, що він виготовляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських коштів РЕБ.

Важливо додати, що в ніч на 5 травня як мінімум у 18 областях Росії оголосили ракетну небезпеку. Причому один із регіонів знаходиться за 2000 км від кордону з Україною.

Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголосили у Ханти-Мансійському автономному окрузі, про що у себе в соцмережах писав голова регіону Руслан Кухарук.

Наразі небезпека вже скасована. Перше, що привертає увагу, це те, що регіон розташований за 2000 км від українського кордону. Цікаво, що ракетні попередження торкнулися також Астраханської, Брянської, Калузької, Курганської, Нижегородської, Оренбурзької, Орловської, Свердловської, Тульської та Челябінської областей, а також Пензи, Башкортостану, Мордовії, Татарстану, Удмуртії та Пермського краю.



