ПВО Путина не справилась: какой важный объект в РФ был поражен

В Чебоксарах – столице Чувашской Республики РФ – украинская ракета попала в оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

В ночь на 5 мая жители Чувашии в соцсетях сообщали о взрывах. В регионе была объявлена ракетная опасность.

Как отмечали сами местные жители, после взрывов вспыхнул пожар.

Однако власти Чувашии сообщили только об атаке на Чебоксары и регион, отметив, что якобы "пострадавших нет".

В то же время, Astra проанализировала кадры очевидцев с места происшествия и пришла к выводу, что под атакой вновь оказался завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.

Позже власти Чувашии сообщили об одном пострадавшем в результате атаки на Чебоксары.

Стоит отметить, "ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Ранее сообщалось, что он производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Важно добавить, в ночь на 5 мая как минимум в 18 областях России объявили ракетную опасность. Причем один из регионов находится в 2000 км от границы с Украиной.

В частности, этой ночью впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, о чем у себя в соцсетях писал глава региона Руслан Кухарук.

На данный момент опасность уже отменена. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что регион расположен за 2000 км от украинской границы. Интересно, что что ракетные предупреждения коснулись также Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей, а также Пензы, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края.



