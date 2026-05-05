"Путін може завершити війну": чому РФ хоче перемир’я на 9 травня

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що закінчення війни в Україні залежить виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Однак, за його словами, очільник Кремля бреше та продовжує використовувати інформаційний тиск і залякування.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Коваленко відреагував на заяви Міноборони РФ про можливі удари по Києву у відповідь на атаки України під час оголошеного в односторонньому порядку Кремлем перемир’я на 9 травня. Подібні погрози з боку Москви звучать цинічно, адже Росія і без того регулярно атакує українську столицю.
За його словами, ініціатива з перемир’ям пов’язана насамперед із бажанням Кремля забезпечити безпечне проведення святкувань у Москві.
За його словами, російський лідер Володимир Путін має всі можливості припинити бойові дії, однак не демонструє реальних намірів це зробити.
У Києві неодноразово наголошували, що короткострокові паузи без реальних гарантій безпеки розглядаються як спроба маніпуляції, а не як крок до миру. Українська сторона наполягає на повноцінному припиненні вогню, а не тимчасових домовленостях під конкретні дати, як от перемир’я на 9 травня для Путіна.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна вирішила зробити хід на випередження. Зеленський оголосив нові дати перемир'я з Росією.
Також "Коментарі" писали про перемир’я на 9 травня: як українці відповіли на пропозицію Путіна.