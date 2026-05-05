"Путін може завершити війну": чому РФ хоче перемир’я на 9 травня

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що закінчення війни в Україні залежить виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Однак, за його словами, очільник Кремля бреше та продовжує використовувати інформаційний тиск і залякування.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Коваленко відреагував на заяви Міноборони РФ про можливі удари по Києву у відповідь на атаки України під час оголошеного в односторонньому порядку Кремлем перемир’я на 9 травня. Подібні погрози з боку Москви звучать цинічно, адже Росія і без того регулярно атакує українську столицю.

За його словами, ініціатива з перемир’ям пов’язана насамперед із бажанням Кремля забезпечити безпечне проведення святкувань у Москві.

"путін дуже переживає за свій парад, тому вирішив включити інформаційну машину і від імені міноборони рф офіційно лякати ударами по Києву, таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть…", — зауважив Коваленко.

За його словами, російський лідер Володимир Путін має всі можливості припинити бойові дії, однак не демонструє реальних намірів це зробити.

"путін може завершити війну — все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше", — стверджує керівник ЦПД.

У Києві неодноразово наголошували, що короткострокові паузи без реальних гарантій безпеки розглядаються як спроба маніпуляції, а не як крок до миру. Українська сторона наполягає на повноцінному припиненні вогню, а не тимчасових домовленостях під конкретні дати, як от перемир’я на 9 травня для Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна вирішила зробити хід на випередження. Зеленський оголосив нові дати перемир'я з Росією.

Також "Коментарі" писали про перемир’я на 9 травня: як українці відповіли на пропозицію Путіна.