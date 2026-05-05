"Путин может завершить войну": почему РФ хочет перемирия на 9 мая

Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что окончание войны в Украине зависит исключительно от решения российского диктатора Владимира Путина. Однако, по его словам, глава Кремля лжет и продолжает использовать информационное давление и запугивание.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Коваленко отреагировал на заявления Минобороны РФ о возможных ударах по Киеву в ответ на атаки Украины во время объявленного в одностороннем порядке Кремлем перемирия на 9 мая. Подобные угрозы со стороны Москвы звучат цинично, ведь Россия и так регулярно атакует украинскую столицу.
По его словам, инициатива с перемирием связана, прежде всего, с желанием Кремля обеспечить безопасное проведение празднований в Москве.
По его словам, у российского лидера Владимира Путина есть все возможности прекратить боевые действия, однако он не демонстрирует реальных намерений это сделать.
В Киеве неоднократно отмечали, что краткосрочные паузы без реальных гарантий безопасности рассматриваются как попытка манипуляции, а не шаг к миру. Украинская сторона настаивает на полноценном прекращении огня, а не временных договоренностях под конкретные даты, как перемирие на 9 мая для Путина.
