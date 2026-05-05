"Путин может завершить войну": почему РФ хочет перемирия на 9 мая

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что окончание войны в Украине зависит исключительно от решения российского диктатора Владимира Путина. Однако, по его словам, глава Кремля лжет и продолжает использовать информационное давление и запугивание.

Коваленко отреагировал на заявления Минобороны РФ о возможных ударах по Киеву в ответ на атаки Украины во время объявленного в одностороннем порядке Кремлем перемирия на 9 мая. Подобные угрозы со стороны Москвы звучат цинично, ведь Россия и так регулярно атакует украинскую столицу.

По его словам, инициатива с перемирием связана, прежде всего, с желанием Кремля обеспечить безопасное проведение празднований в Москве.

"Путин очень переживает за свой парад, поэтому решил включить информационную машину и от имени минобороны РФ официально пугать ударами по Киеву, такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Ежедневно удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей и вечно врут…", — заметил Коваленко.

По его словам, у российского лидера Владимира Путина есть все возможности прекратить боевые действия, однако он не демонстрирует реальных намерений это сделать.

"Путин может завершить войну — все зависит только от него. Но он уклоняется от этого, постоянно, и вечно лжет", — утверждает руководитель ЦПД.

В Киеве неоднократно отмечали, что краткосрочные паузы без реальных гарантий безопасности рассматриваются как попытка манипуляции, а не шаг к миру. Украинская сторона настаивает на полноценном прекращении огня, а не временных договоренностях под конкретные даты, как перемирие на 9 мая для Путина.

