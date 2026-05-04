Перемир’я на 9 травня: як українці відповіли на пропозицію Путіна

Більшість українців не підтримують ідею російського диктатора Володимира Путіна щодо короткострокового перемир’я, прив’язаного до 9 травня, і наполягають на тривалому припиненні вогню. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії Active Group.

Путін та Зеленський. Фото: AFP, MIKHAIL KLIMENTYEV

Згідно з дослідженням Active Group, 66,8% українців вважають, що Україна має вимагати довгострокового миру, а не погоджуватися на тимчасову паузу на 9 травня. Лише 25% опитаних допускають можливість короткого перемир’я, ще 8,4% не визначилися з відповіддю на пропозицію Путіна.

Ставлення українців до пропозиції Путіна про перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, що пропозиція про припинення вогню на період святкування Росією Дня перемоги 9 травня пролунала під час розмови очільника Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За даними російської сторони, йшлося про тимчасову паузу у бойових діях, однак без конкретних деталей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не розглядає короткі "символічні" перемир’я на 9 травня як реальний крок до миру. За його словами, існує ризик, що така пауза буде використана лише для забезпечення безпеки проведення заходів у Москві, після чого бойові дії можуть відновитися. Деталі пропозиції Путіна щодо перемир’я президент попросив дізнатися у Трампа.

У Кремлі підтверджують, що остаточне рішення щодо формату перемир’я ще не ухвалене. Речник Дмитро Пєсков зазначив, що терміни можливого припинення вогню наразі не визначені і залежать від подальших рішень керівництва РФ.

