Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі зробили першу заяву про терміни перемир'я на 9 травня
У Кремлі зробили першу заяву про терміни перемир’я на 9 травня

Дмитро Пєсков заявив, що терміни перемир’я до 9 травня оголосять пізніше.

30 квітня 2026, 11:25
Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков вперше прокоментував можливі терміни припинення вогню, яке Росія планує оголосити, як тимчасове перемир'я на 9 травня. Попри це, представник Путіна заявив, що у Москві наразі конкретики немає, а деталі будуть оприлюднені пізніше.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ не дав конкретної відповіді щодо термінів можливого перемир’я на 9 травня.

"Терміни будуть оголошені", — сказав Пєсков, не уточнивши ні тривалості, ні умов можливого перемир’я. 

Ідею тимчасового припинення вогню раніше озвучив Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За версією Кремля, мова йде про паузу у бойових діях на період святкування у Росії "Дня перемоги" 9 травня.

Американський лідер, за повідомленнями російської сторони, підтримав цю ініціативу і висловив сподівання на швидке завершення війни. Водночас у Москві наголошують, що Росія, як і раніше, має намір досягати своїх цілей у війні проти України військовим або дипломатичним шляхом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на ідею про перемир'я на 9 травня. За словами президента, він дав доручення українській команді з'ясувати у Трампа пропозицію Путіна про тимчасове припинення бойових дій. Як пояснив Зеленський, Україна готова до перемир'я, однак лише у випадкого його довгостроковості, а не на "кілька годин безпеки для параду в Москві".

Також "Коментарі" писали, що керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що перемир'я на 9 травня, це спроба Путіна забезпечити безпеку проведення параду в Москві, а не крок до миру та закінчення війни в Україні.



