Перемир’я на 9 травня: в Україні відреагували на пропозицію Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Володимир Путін заявив про можливість короткострокового перемир’я на 9 травня у війні проти України. У Києві відреагували та назвали такі пропозиції політичним жестом, який не має нічого спільного з реальним шляхом для закінчення війни, яку почала Росія.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ідею "перемир’я" на 9 травня Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Кремля, російська сторона нібито готова припинити вогонь на період святкування "Дня перемоги".
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що подібні заяви є радше спробою забезпечити безпеку проведення параду в Москві, а не кроком до миру. За його словами, короткочасне припинення вогню виглядає як "імітація доброї волі" і не наближає завершення війни.
За його словами, Путін говорячи про можливе "перемир’я" на 9 травня, хоче це видати "ще й за російську послугу".
