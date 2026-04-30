Перемир’я на 9 травня: в Україні відреагували на пропозицію Путіна

Володимир Путін заявив про можливість короткострокового перемир’я на 9 травня у війні проти України. У Києві відреагували та назвали такі пропозиції політичним жестом, який не має нічого спільного з реальним шляхом для закінчення війни, яку почала Росія.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ідею "перемир’я" на 9 травня Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Кремля, російська сторона нібито готова припинити вогонь на період святкування "Дня перемоги".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що подібні заяви є радше спробою забезпечити безпеку проведення параду в Москві, а не кроком до миру. За його словами, короткочасне припинення вогню виглядає як "імітація доброї волі" і не наближає завершення війни.

"Тобто, путін переживає за парад на 9 травня, тому вирішив зробити вигляд, що готовий "припинити вогонь на добу" і це типу велика послуга? Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни. Нехай просто завершить війну, припинить вогонь і все. Але ж, ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в москві", — вважає Коваленко.

За його словами, Путін говорячи про можливе "перемир’я" на 9 травня, хоче це видати "ще й за російську послугу".

