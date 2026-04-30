Перемирие на 9 мая: в Украине отреагировали на предложение Путина

Владимир Путин заявил о возможности краткосрочного перемирия на 9 мая в войне против Украины. В Киеве отреагировали и назвали такие предложения политическим жестом, который не имеет ничего общего с реальным путем для окончания войны, которую начала Россия.

Идею "перемирия" на 9 мая Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремля, российская сторона готова прекратить огонь на период празднования "Дня победы".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что подобные заявления являются скорее попыткой обеспечить безопасность проведения парада в Москве, а не шагом к миру. По его словам, кратковременное прекращение огня выглядит как "имитация доброй воли" и не близка к завершению войны.

"То есть путин переживает за парад на 9 мая, поэтому решил сделать вид, что готов "прекратить огонь на сутки" и это типа большая услуга? Это же смешно, и вообще не имеет ничего общего с приближением к завершению войны. Пусть просто завершит войну, прекратит огонь и все. Но нет, он переживает за свое пропагандистское событие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в москве", — считает Коваленко.

По его словам, Путин говоря о возможном "перемирии" на 9 мая, хочет это выдать "еще и за российскую услугу".

