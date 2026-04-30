Зеленський відреагував на ідею Путіна про перемир'я на 9 травня: озвучив контрпропозицію

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Володимира Путіна про можливе короткострокове перемир’я на 9 травня. У відповідь український лідер заявив, що Київ зацікавлений лише у стійкому та реальному припиненні війни, яку почала Росія.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Ідею тимчасового перемир’я на 9 травня Путін обговорював під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Кремля, російська сторона нібито готова припинити вогонь на період святкування "Дня перемоги".
Крім того, президент озвучив контрпропозицію України щодо припинення бойових дій. За його словами, перемир’я має бути довгостроковим, а короткі паузи без системних гарантій не можуть вважатися кроком до завершення війни.
