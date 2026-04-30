Зеленський відреагував на ідею Путіна про перемир'я на 9 травня: озвучив контрпропозицію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Володимира Путіна про можливе короткострокове перемир’я на 9 травня. У відповідь український лідер заявив, що Київ зацікавлений лише у стійкому та реальному припиненні війни, яку почала Росія.

Ідею тимчасового перемир’я на 9 травня Путін обговорював під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Кремля, російська сторона нібито готова припинити вогонь на період святкування "Дня перемоги".

"Доручив нашим представникам зв’язатись із командою Президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", — заявив Зеленський.

Крім того, президент озвучив контрпропозицію України щодо припинення бойових дій. За його словами, перемир’я має бути довгостроковим, а короткі паузи без системних гарантій не можуть вважатися кроком до завершення війни.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", — додав Зеленський.

