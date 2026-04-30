Перемир’я на 9 травня: військовий відреагував на пропозицію Путіна

Заяви Кремля про можливе перемир’я на 9 травня не викликають довіри в українських військових. На фронті подібні ініціативи сприймають як інформаційний жест, який не має нічого спільного з реальною ситуацією бойових дій. Так оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про одноденне перемир’я на 9 травня офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

Андрій Іллєнко в ефірі телеканалу "Київ24" прокоментував можливість запровадження перемир'я на 9 травня. За його словами, Моква попередні оголошені "перемир’я" ігнорувала, адже коли у Кремлі заявляли про припинення вогню, обстріли та атаки не припинялися.

Військовий припускає, що подібні заяви Путіна можуть стосуватися лише умовної "тиші" у глибокому тилу, тоді як на передовій бойові дії тривають без змін. Саме тому українські військові не сприймають слів російського диктатора щодо перемир’я, зокрема і на 9 травня.

"Ми розуміємо, що за фактом це буде звичайний день боїв на фронті. Ніякого перемир'я вони дотримуватися не будуть. Це чиста пропаганда перед, я не знаю, Трампом, перед якоюсь міжнародною аудиторією, щоб показати, що вони ось такі миролюбні. Це просто лицемірство, і вони цього не дотримуються", — підсумував Іллєнко.

За його словами, можливо на Заході у когось є ілюзія, що російська армія не веде боїв під час перемир’я, однак це "абсолютно тотально не відповідає дійсності".

