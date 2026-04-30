Перемирие на 9 мая: военный отреагировал на предложение Путина

Заявления Кремля о возможном перемирии на 9 мая не вызывают доверия у украинских военных. На фронте подобные инициативы воспринимаются как информационный жест, не имеющий ничего общего с реальной ситуацией боевых действий. Так оценил предложение российского диктатора Владимира Путина об однодневном перемирии на 9 мая офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

Андрей Ильенко в эфире телеканала "Киев24" прокомментировал возможность введения перемирия на 9 мая. По его словам, Моква предварительные объявленные "перемирия" игнорировала, ведь когда в Кремле заявляли о прекращении огня, обстрелы и атаки не прекращались.

Военный предполагает, что подобные заявления Путина могут касаться лишь условной "тишины" в глубоком тылу, в то время как на передовой боевые действии продолжаются без изменений. Именно поэтому украинские военные не воспринимают слова российского диктатора о перемирии, в том числе и на 9 мая.

"Мы понимаем, что по факту это будет обычный день сражений на фронте. Никакого перемирия они не будут соблюдать. Это чистая пропаганда перед, я не знаю, Трампом, перед какой-то международной аудиторией, чтобы показать, что они вот такие миролюбивые. Это просто лицемерие, и они этого не соблюдают", — подытожил Ильенко.

По его словам, возможно, на Западе у кого-то есть иллюзия, что российская армия не ведет боев во время перемирия, однако это "совершенно тотально не соответствует действительности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил о разговоре Путина и Трампа, во время которого были объявлены планы на введение перемирия на 9 мая.

керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав причину, чому Путін заявив про плани на перемир'я на 9 травня. За його словами, це пов'язано з питанням безпеки через парад у Москві.