Зеленский отреагировал на идею Путина о перемирии на 9 мая: озвучил контрпредложение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Владимира Путина о возможном краткосрочном перемирии на 9 мая. В ответ украинский лидер заявил, что Киев заинтересован в устойчивом и реальном прекращении войны, которую начала Россия.

Идею временного перемирия на 9 мая Путин обсуждал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремля, российская сторона готова прекратить огонь на период празднования "Дня победы".

"Поручил нашим представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине. Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны. Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент озвучил контрпредложение Украины о прекращении боевых действий. По его словам, перемирие должно быть долгосрочным, а короткие паузы без системных гарантий не могут считаться шагом к завершению войны.

"Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, обеспечить надежную безопасность для людей и долговременный мир. Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный отреагировал на предложение Путина о перемирии на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Трамп жестко ответил на новое предложение Путина: "Сначала Украина, затем Иран".