Зеленский отреагировал на идею Путина о перемирии на 9 мая: озвучил контрпредложение

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Владимира Путина о возможном краткосрочном перемирии на 9 мая. В ответ украинский лидер заявил, что Киев заинтересован в устойчивом и реальном прекращении войны, которую начала Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Идею временного перемирия на 9 мая Путин обсуждал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По информации Кремля, российская сторона готова прекратить огонь на период празднования "Дня победы".
Кроме того, президент озвучил контрпредложение Украины о прекращении боевых действий. По его словам, перемирие должно быть долгосрочным, а короткие паузы без системных гарантий не могут считаться шагом к завершению войны.
