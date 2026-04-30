В Кремле сделали первое заявление о сроках перемирия на 9 мая

Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал возможные сроки прекращения огня, которые Россия планирует объявить, как временное перемирие на 9 мая. Несмотря на это, представитель Путина заявил, что в Москве пока конкретики нет, а детали будут обнародованы позже.

Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ не дал конкретного ответа на сроки возможного перемирия на 9 мая.

"Сроки будут объявлены", – сказал Песков, не уточнив ни продолжительности, ни условий возможного перемирия.

Идею временного прекращения огня ранее озвучил Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По версии Кремля речь идет о паузе в боевых действиях на период празднования в России "Дня победы" 9 мая.

Американский лидер, по сообщениям российской стороны, поддержал эту инициативу и выразил надежду на скорейшее завершение войны. В то же время в Москве отмечают, что Россия по-прежнему намерена достигать своих целей в войне против Украины военным или дипломатическим путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на идею о перемирии на 9 мая. По словам президента, он дал поручение украинской команде выяснить у Трампа предложение Путина о временном прекращении боевых действий. Как пояснил Зеленский, Украина готова к перемирию, однако лишь в случае его долгосрочности, а не на "несколько часов безопасности для парада в Москве".

Также "Комментарии" писали, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко считает, что перемирие на 9 мая это попытка Путина обеспечить безопасность проведения парада в Москве, а не шаг к миру и окончанию войны в Украине.