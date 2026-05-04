Перемирие на 9 мая: как украинцы ответили на предложение Путина

Большинство украинцев не поддерживают идею российского диктатора Владимира Путина по поводу краткосрочного перемирия, привязанного к 9 мая, и настаивают на длительном прекращении огня. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Active Group.

Путин и Зеленский. Фото: AFP, MIKHAIL KLIMENTYEV

Согласно исследованию Active Group, 66,8% украинцев считают, что Украина должна требовать долгосрочного мира, а не соглашаться на временную паузу на 9 мая. Лишь 25% опрошенных допускают возможность краткого перемирия, еще 8,4% не определились с ответом на предложение Путина.

Отношение украинцев к предложению Путина о перемирии на 9 мая

Напомним, что предложение о прекращении огня на период празднования Россией Дня победы 9 мая прозвучало во время разговора главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По данным российской стороны, речь шла о временной паузе в боевых действиях, но без конкретных деталей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает короткие "символические" перемирия на 9 мая как реальный шаг к миру. По его словам, существует риск того, что такая пауза будет использована только для обеспечения безопасности проведения мероприятий в Москве, после чего боевые действия могут возобновиться. Детали предложения Путина по поводу перемирия президент попросил узнать у Трампа.

В Кремле подтверждают, что окончательное решение по формату перемирия еще не принято. Спикер Дмитрий Песков отметил, что сроки возможного прекращения огня пока не определены и зависят от дальнейших решений руководства РФ.

