Україна йде на дзеркальні дії з перемир’ям: який козир Київ хоче вибити у Путіна

Гра в "ультиматуми припинення вогню" продовжується. Врешті решт Україна запропонувала режим тиші з 00.00 у ніч з 5-го на 6-е травня. Так, щоб вороги вже не викрутилися. Надалі – дзеркальні дії, щоб це не значило. В принципі – правильній підхід. Про це розповів Валерій Чалий, український дипломат, голова правління українського кризового медіацентру, посол України в США у 2015-2019 роках.

"Так хоч з 6-го по 9-е може трохи цих навіжених росіян попустить… Хоча, навряд чи. Якже вони так аж цілих чотири дні не будуть вбивати українців?! Але побачимо…, бо на 9 травня ніхто їм гарантій не дав. Навіть Трамп… Приходиться, все ж таки, просити українців допомогти зберегти обличчя російському очільнику та його режиму!", – зазначив експерт.

Він продовжує, логічно, що виникає питання – для чого нам це потрібно? Щоб Путін отримав максимальні можливості прямо з 10 травня й надалі вбивати українців? На думку Валерія Чалого, нічого з цієї чергової спроби підштовхнути ворога мислити раціонально, на жаль, не вийде.

"Українські дрони у небі Москви, над парадом, який взагалі може бути зараз парад "перемоги", більш дієва опція для наближення миру!", – зазначив дипломат.

