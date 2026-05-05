Украина идет на зеркальные действия с перемирием: какой козырь Киев хочет выбить у Путина

Игра в "ультиматумы прекращения огня" продолжается. В конце концов, Украина предложила режим тишины с 00.00 в ночь с 5-го на 6-е мая. Да, чтобы враги уже не выкрутились. В дальнейшем – зеркальные действия, чтобы это не значило. В принципе – правильный подход. Об этом рассказал Валерий Чалый, украинский дипломат, глава правления украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США в 2015-2019 годах.

"Так хоть с 6-го по 9-е может немного этих взбалмошных россиян попустит… Хотя, вряд ли. Как же они целых четыре дня не будут убивать украинцев?! Но увидим… потому что на 9 мая никто им гарантий не дал. Даже Трамп… Приходится все же просить украинцев помочь сохранить лицо российскому руководителю и его режиму!", – отметил эксперт.

Он продолжает, логично, что возникает вопрос – зачем нам это нужно? Чтобы Путин получил максимальные возможности прямо с 10 мая и дальше убивать украинцев? По мнению Валерия Чалого, ничего из этой очередной попытки подтолкнуть врага мыслить рационально, к сожалению, не получится.

"Украинские дроны в небе Москвы, над парадом, который вообще может быть сейчас парад "победы", более действенная опция для приближения мира!", — отметил дипломат.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 4 мая беспилотник попал по зданию на улице Мосфильмовской в Москве. Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. При этом традиционно уточнил, что пострадавших нет. Одновременно дроны фиксировали над Самарой.



