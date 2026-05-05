Украина передала России предложение об окончании войны - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже передал России предложение о прекращении войны и призвал Кремль перейти к реальным мирным переговорам. По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от готовности Москвы прекратить агрессию против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина продолжает отвечать на российские атаки, в том числе нанося удары по военным целям на территории РФ. Речь идет об объектах, связанных с военно-промышленным комплексом, обеспечивающих российскую армию.

По словам президента, в ночь на 5 мая украинские силы совершили дальнобойные удары по ряду целей, включая предприятия, производящие компоненты для российской армии. Зеленский добавил, что такие действия являются ответом на постоянные обстрелы украинских городов и направлены на ослабление военного потенциала противника.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для мирных переговоров для завершения войны, которую начала Россия.

"Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский прокомментировал заявления Москвы о возможном перемирии на 9 мая. В ответ президент предложил начать режим прекращения огня с 6 мая. По его словам, Киев готов действовать "зеркально", если Россия действительно заинтересована в окончании войны против Украины. Кроме того, Зеленский добавил, что "пришло время российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны".

