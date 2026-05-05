Зеленский объявил перемирие с Россией и загнал Путина в ловушку: что теперь будет делать Кремль

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня в полночь 6 мая. Этот шаг стал ответом на заявления Кремля о краткосрочном "перемирии" 8-9 мая. Политолог Игорь Чаленко объясняет, что решение Киева это попытка навязать собственную повестку дня и продемонстрировать готовность к реальному прекращению боевых действий.
Игорь Чаленко в эфире "Киев 24" проанализировал заявление Зеленского и сообщение РФ о возможном перемирии. По его словам, Украина действует на опережение и показывает, что Путин не хочет заканчивать начатую войну.
Политолог отметил, что в отличие от российской инициативы, которая ограничивается двумя днями, украинский формат перемирия предполагает принцип "зеркального ответа". Это означает, что режим тишины будет действовать только при условии взаимного соблюдения, а в случае атак РФ украинская сторона будет отвечать.
По его словам, все зависит от Путина и если российский диктатор не согласится на условия Украины, то возможность появления украинских беспилотников на параде в Москве Чаленко оценивает как "высокую".
