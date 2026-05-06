В Україні почав діяти режим "тиші": чим відповіла Росія

Ніч на 6 травня, яка мала стати першою в рамках оголошеного перемир'я між Україною та Росією, виявилася далекою від повної тиші. Вже після півночі у низці прифронтових регіонів продовжували звучати сирени, фіксувалися безпілотники та навіть пуски авіабомб.

У Дніпрі вибухи пролунали практично одразу після початку нової доби. Військові ще о 23:56 попереджали про рух дрона у бік міста. Пізніше з'ясувалося: йшлося про безпілотника, запущеного ще до набуття чинності перемир'я. Моніторингові ресурси наголошували – нових запусків у цей момент не фіксували.

Проте близько першої години ночі вибухи пролунали вже в Ізюмі Харківської області. Повітряні сили повідомляли про дрони поблизу міста, а потім – про можливий їхній рух у бік Харкова. При цьому залишається незрозумілим, чи це були ті самі апарати, запущені до півночі, чи йдеться про нові атаки.

На ранок ситуація загострилася: о 03:35 зафіксовано пуски авіабомб, що коректуються по півночі Сумської та Донецької областей, а через півгодини – нові удари по Харківщині. Паралельно на Запоріжжі оголошували тривогу через загрозу дронів.

Загалом сигнали повітряної тривоги протягом ночі лунали у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Проте, порівняно з попередніми днями активність атак помітно знизилася. Хоча до рівня так званого "Великоднього перемир'я", коли повідомлення про погрози майже не було, ситуація не дотягнула.

При цьому значна частина регіонів країни справді провела ніч без тривог – рідкісне явище за останні місяці.

Після 05:00 Повітряні сили знову повідомили про ворожі дрони в районі Харкова з курсом на Павлоград, а також рух безпілотників у бік Запоріжжя. Перемир'я продовжується, але його крихкість вже очевидна.

