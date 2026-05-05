Разоблачающая тишина: почему инициатива Киева с перемирием опасна для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала от России никаких официальных предложений по прекращению огня на 9 мая. При этом президент объявил вечером 4 мая, что украинская сторона объявляет в войне с Россией режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. О чем говорит подобный шаг официального Киева? Какова вероятность, что перемирие наступит в ближайшие дни? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Киев не только перехватывает инициативу

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что объявление президентом Владимиром Зеленским одностороннего "режима тишины" с 00:00 6 мая при отсутствии официальных предложений со стороны РФ является классическим примером дипломатии превентивного реагирования.

Этот шаг может быть направлен на решение одновременно нескольких стратегических задач. Во-первых, таким образом, Украина делегитимизирует российскую монополию на роль "миротворца". Кремль традиционно использует дату 9 мая как инструмент морально-психологического давления и внутренней консолидации российского общества. Но Киев, устанавливая собственные временные пределы тишины с 6 мая, опережает противника и лишает его возможности выступить в качестве единственного инициатора прекращения огня. Это позволяет перевести дискурс с плоскости идеологизированного "праздника" в плоскость гуманитарного императива, где приоритетом становится сохранение жизни, а не соблюдение ритуалов", – отметила политолог.

Она продолжает, второй момент состоит в том, что такой шаг формализует ответственность сторон. Официальное заявление об отсутствии прямых предложений от Москвы фиксирует отказ Кремля от использования формализованных каналов коммуникации. Объявляя тишину первым, Киев создает ситуацию "стратегической ловушки". Теперь любая вооруженная агрессия российских войск после 6 мая автоматически будет толковаться международным сообществом как осознанный акт эскалации. Это нивелирует любые попытки российской пропаганды обвинить Украину в провокациях накануне и во время их торжества. Кроме того, это важный сигнал для международных партнеров, демонстрирующий гибкость Украины и нашу готовность к деэскалации, но на собственных условиях субъектности.

"В-третьих, Киев демонстрирует равноправие позиции по перемирию. Россия предложила свои 48 часов 8-9 мая, Украина предложила свои 48 часов 6-7 мая. Все поровну и все справедливо. Это называется принципом паритетности в асимметричном конфликте. Такой шаг разрушает навязываемую Кремлем иерархию ультиматума и создает ситуацию выбора. Если Россия действительно стремится к деэскалации, о чем она часто заявляет для внешних наблюдателей, она должна поддержать и украинский временной промежуток. Таким образом, Киев не только перехватывает инициативу, но и демонстрирует миру, что право на установление гуманитарных пауз не является монополией агрессора, а переговоры возможны только при условии взаимного уважения временных и смысловых рамок сторон", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Что касается вероятности реального и тем более длительного прекращения огня в ближайшие дни, то Анна Малкина говорит, что здесь есть определенный скепсис.

"В теории конфликтов перемирие требует наличия независимого мониторинга и санкций за нарушение, чего пока не наблюдается. Мы имеем дело с "войной деклараций", где украинская инициатива скорее инструмент политического маневрирования. Российская сторона, вероятно, будет игнорировать украинский график, пытаясь навязать собственную версию "тишины" исключительно на период 8-9 мая для решения вопросов безопасности и медийного сопровождения парада. Следовательно, шаг официального Киева следует рассматривать как успешное перехват роли "арбитра гуманности", заставляющего Москву выбирать между молчаливым принятием украинских условий или открытой демонстрацией агрессии в сакрализованный для нее период", – подытожила эксперт.

Требовалось инициировать перемирие под гарантии Трампа

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что перемирие путина, которое первоначально тот предложил на 8-9 мая является не перемирием, а спецоперацией направленной на 3

"Первая – вылезти на 2 дня из бункера и безопасно провести парад в Москве, вторая – показать лидерство россии в отношениях с Украиной и что Украина слушается россию и соглашается на перемирие в интересах россии, третья – расколоть украинское общество на тех, кто понимает манипулятивные цели Кремля и тех, кто перемирие, чтобы хоть 2 дня не стреляли", – отметил аналитик.

Эксперт отмечает, что Украина решила сыграть на опережение, предложив свою дату начала перемирия. Однако правильный подход был бы публично предложить прекращение огня на месяц немедленно, начиная с сегодняшнего дня под гарантии Трампа.

"Такой подход покажет миролюбие, прекратит убийства и позволит увидеть, а что же это такое – гарантии Трампа? Если бы Украина выдвинула такое предложение, тогда наша дипломатия бы поставила в неудобное положение и Путина и Трампа. Потому что, очевидно, это гораздо более миролюбивая инициатива, чем через два дня вернуться к убийствам по плану путина", – отметил эксперт.

По его словам, также очевидно, что россия нарушит такое соглашение сразу после окончания парада 9 мая, а гарант сделки, Трамп, только похлопает глазами и, наконец, можно будет закрыть тему американских гарантий, потому что они ничего не стоят.

"Именно такая последовательность – длительный срок перемирия и обязательные гарантии Трампа отвечают нашим национальным интересам. И именно за такой вариант нужно топить. Прекращение огня Украиной с 6 мая не решает проблему российского ИПСО и не дает никаких бенефитов Украине, потому что это все равно будет очередная уступка оккупантам и игра в их игру. Они проведут парад и без последствий для себя начнут воевать снова. Мудрости украинским дипломатам! Сломать русские игры можно. Надо только подумать и принять верное, а не эмоциональное и импульсивное решение", – отметил эксперт.

