Тиша, яка викриває: чому ініціатива Києва з перемир’ям небезпечна для Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала від Росії жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня. При цьому президент оголосив увечері 4 травня, що українська сторона оголошує у війні з Росією "режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня". Про що говорить такий крок офіційного Києва? Яка вірогідність, що перемир’я таки настане у найближчі дні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Київ не лише перехоплює ініціативу

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, що оголошення президентом Володимиром Зеленським одностороннього "режиму тиші" з 00:00 6 травня при відсутності офіційних пропозицій з боку РФ, є класичним прикладом дипломатії превентивного реагування.

"Цей крок може бути спрямований на вирішення одночасно кількох стратегічних завдань. По-перше, у такий спосіб Україна делегітимізує російську монополію на роль "миротворця". Кремль традиційно використовує дату 9 травня, як інструмент морально-психологічного тиску та внутрішньої консолідації російського суспільства. Але Київ, встановлюючи власні часові межі тиші з 6 травня, випереджає противника та позбавляє його можливості виступити в ролі єдиного ініціатора припинення вогню. Це дає можливість перевести дискурс із площини ідеологізованого "свята" у площину гуманітарного імперативу, де пріоритетом стає збереження життя, а не дотримання ритуалів", – зазначила політолог.

Вона продовжує, другий момент полягає у тому, що такий крок формалізує відповідальність сторін. Офіційна заява про відсутність прямих пропозицій від Москви фіксує відмову Кремля від використання формалізованих каналів комунікації. Оголошуючи тишу першим, Київ створює ситуацію "стратегічної пастки". Тепер будь-яка збройна агресія російських військ після 6 травня автоматично буде тлумачитись міжнародною спільнотою як усвідомлений акт ескалації. Це нівелює будь-які спроби російської пропаганди звинуватити Україну у провокаціях напередодні та під час їхніх урочистостей. Окрім того, це важливий сигнал для міжнародних партнерів, який демонструє гнучкість України та нашу готовність до деескалації, але на власних умовах суб’єктності.

"По-третє, Київ демонструє рівноправність позиції щодо перемир’я. Росія запропонувала своїх 48 годин 8-9 травня, Україна запропонувала свої 48 годин 6-7 травня. Все порівну і все справедливо. Це називається принципом паритетності в асиметричному конфлікті. Такий крок руйнує ієрархію ультиматуму, що нав’язується Кремлем і створює ситуацію вибору. Якщо Росія справді прагне деескалації, про що вона часто заявляє для зовнішніх спостерігачів, вона має підтримати й український часовий проміжок. Таким чином, Київ не лише перехоплює ініціативу, а й демонструє світові, що право на встановлення гуманітарних пауз не є монополією агресора, а переговори можливі лише за умови взаємної поваги до часових і смислових рамок сторін", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Що стосується вірогідності реального і, тим більше, тривалого припинення вогню у найближчі дні, то Анна Малкіна говорить, що тут є певний скепсис.

"У теорії конфліктів перемир'я потребує наявності незалежного моніторингу та санкцій за порушення, чого наразі не спостерігається. Ми маємо справу з "війною декларацій", де українська ініціатива є радше інструментом політичного маневрування. Російська сторона, ймовірно, ігноруватиме український графік, намагаючись нав’язати власну версію "тиші" виключно на період 8-9 травня для вирішення безпекових питань і медійного супроводу параду. Отже, крок офіційного Києва варто розглядати, як успішне перехоплення ролі "арбітра гуманності", що змушує Москву обирати між мовчазним прийняттям українських умов або відкритою демонстрацією агресії в сакралізований для неї період", – підсумувала експерт.

Потрібно було ініціювати перемир’я під гарантії Трампа

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, що перемир'я путіна, яке спочатку той запропонував на 8-9 травня є не перемир'ям, а спецоперацією спрямованою на 3 основні цілі.

"Перша – вилізти на 2 дні з бункера і безпечно провести парад у Москві, друга – показати лідерство росії у відносинах з Україною і що Україна слухається росію та погоджується на перемир'я в інтересах росії, третя – розколоти українське суспільство на тих, хто розуміє маніпулятивні цілі Кремля і тих, хто буде бездумно підтримувати російську ІПСО про перемир'я, щоб хоч 2 дні не стріляли", – зазначив аналітик.

Експерт зауважує, що Україна вирішила зіграти на випередження, запропонувавши свою дату початку перемир’я. Проте правильний підхід був би – публічно запропонувати припинення вогню на місяць негайно, починаючи з сьогоднішнього дня під гарантії Трампа.

"Такий підхід покаже миролюбність, припинить вбивства і дасть можливість побачити, а що ж це таке – гарантії Трампа? Якби Україна висунула таку пропозицію, тоді наша дипломатія поставила б у незручне положення і путіна і Трампа. Бо очевидно, це набагато миролюбніша ініціатива, ніж за два дні повернутися до вбивств за планом путіна", – зазначив експерт.

За його словами, також очевидно, що росія порушить таку угоду відразу після закінчення параду 9 травня, а гарант угоди, Трамп, тільки покліпає очима і нарешті можна буде закрити тему американських гарантій, бо вони нічого не варті.

"Саме така послідовність – тривалий термін перемир'я і обов'язкові гарантії Трампа відповідають нашим національним інтересам. І саме за такий варіант треба топити. Припинення вогню Україною з 6 травня не вирішує проблему російського ІПСО і не дає жодних бенефітів Україні, бо це все одно буде чергова поступка окупантам і гра в їхню гру. Вони проведуть парад і без наслідків для себе почнуть воювати знову. Мудрості українським дипломатам! Зламати російські ігри можливо. Треба тільки подумати і прийняти правильне, а не емоційне і імпульсивне рішення", – зазначив експерт.

