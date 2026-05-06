В Украине начал действовать режим "тишины": чем ответила Россия

Ночь на 6 мая, которая должна была стать первой в рамках объявленного перемирия между Украиной и Россией, оказалась далекой от полной тишины. Уже после полуночи в ряде прифронтовых регионов продолжали звучать сирены, фиксировались беспилотники и даже пуски авиабомб.

Перемирие.

В Днепре взрывы прогремели практически сразу после начала новых суток. Военные еще в 23:56 предупреждали о движении дрона в сторону города. Позже выяснилось: речь шла о беспилотнике, запущенном еще до вступления перемирия в силу. Мониторинговые ресурсы подчеркивали – новых запусков в этот момент не фиксировали.

Однако около часа ночи взрывы раздались уже в Изюме Харьковской области. Воздушные силы сообщали о дронах вблизи города, а затем – о возможном их движении в сторону Харькова. При этом остается неясным, были ли это те же аппараты, запущенные до полуночи, или речь идет о новых атаках.

К утру ситуация обострилась: в 03:35 зафиксированы пуски корректируемых авиабомб по северу Сумской и Донецкой областей, а спустя полчаса – новые удары по Харьковщине. Параллельно в Запорожской области объявляли тревогу из-за угрозы дронов.

В целом сигналы воздушной тревоги в течение ночи звучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Тем не менее, по сравнению с предыдущими днями, активность атак заметно снизилась. Хотя до уровня так называемого "пасхального перемирия", когда сообщения об угрозах почти отсутствовали, ситуация не дотянула.

При этом значительная часть регионов страны действительно провела ночь без тревог – редкое явление за последние месяцы.

После 05:00 Воздушные силы вновь сообщили о вражеских дронах в районе Харькова с курсом на Павлоград, а также о движении беспилотников в сторону Запорожья. Перемирие продолжается, но его хрупкость уже очевидна.

