Работает ли перемирие: в Украине сделали первое заявление о режиме тишины с РФ

Россия фактически сорвала свое "перемирие" к 9 мая. В ответ на предложение Украины начать перемирие с 6 мая российские войска совершили атаки в первые часы после начала режима тишины, что ставит под сомнение саму возможность временной паузы в боевых действиях.

Сергей Стерненко. Фото из открытых источнико

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские войска продолжили удары по ряду регионов страны, несмотря на предложенное перемирие со стороны Украины.

"Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия агрессора нивелируют объявленное путиным "перемирие" на 9 мая", — пишет Стерненко.

Напомним, что в конце апреля российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом объявил о возможном перемирии в войне с Украиной на 9 мая. 4 мая Минобороны РФ опубликовало заявление, где указало дату временного перемирия в период 8-9 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил собственную инициативу по введению режима тишины с 6 мая. В Киеве отметили, если Россия действительно стремится к миру, она может прекратить огонь немедленно, а не привязывать это к символическим датам, в частности для проведения парада в Москве на 9 мая.

Несмотря на предложение Украины о перемирии с 6 мая, уже ночью раздались взрывы в разных регионах. Часть атак связывается с дронами, запущенными еще до начала режима тишины. Однако впоследствии зафиксировали новые удары, включая применение управляемых авиабомб на востоке и севере страны. Атаки РФ были зафиксированы в Харькове, Запорожской и Херсонской областях, а также в Кривом Роге. Воздушные тревоги в течение ночи звучали сразу в нескольких областях, в частности, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего на самом деле сейчас боится Путин. Это не только украинские дроны на параде в Москве.

Также "Кометнари" писали, что Зеленский объявил перемирие с Россией и загнал Путина в ловушку.