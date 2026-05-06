logo

BTC/USD

81467

ETH/USD

2369.14

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Работает ли перемирие: в Украине сделали первое заявление о режиме тишины с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Работает ли перемирие: в Украине сделали первое заявление о режиме тишины с РФ

Украина заявила о нарушении Россией перемирия перед 9 мая.

6 мая 2026, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия фактически сорвала свое "перемирие" к 9 мая. В ответ на предложение Украины начать перемирие с 6 мая российские войска совершили атаки в первые часы после начала режима тишины, что ставит под сомнение саму возможность временной паузы в боевых действиях.

Работает ли перемирие: в Украине сделали первое заявление о режиме тишины с РФ

Сергей Стерненко. Фото из открытых источнико

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские войска продолжили удары по ряду регионов страны, несмотря на предложенное перемирие со стороны Украины.

"Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия агрессора нивелируют объявленное путиным "перемирие" на 9 мая", — пишет Стерненко.

Напомним, что в конце апреля российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом объявил о возможном перемирии в войне с Украиной на 9 мая. 4 мая Минобороны РФ опубликовало заявление, где указало дату временного перемирия в период 8-9 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил собственную инициативу по введению режима тишины с 6 мая. В Киеве отметили, если Россия действительно стремится к миру, она может прекратить огонь немедленно, а не привязывать это к символическим датам, в частности для проведения парада в Москве на 9 мая.

Несмотря на предложение Украины о перемирии с 6 мая, уже ночью раздались взрывы в разных регионах. Часть атак связывается с дронами, запущенными еще до начала режима тишины. Однако впоследствии зафиксировали новые удары, включая применение управляемых авиабомб на востоке и севере страны. Атаки РФ были зафиксированы в Харькове, Запорожской и Херсонской областях, а также в Кривом Роге. Воздушные тревоги в течение ночи звучали сразу в нескольких областях, в частности, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чего на самом деле сейчас боится Путин. Это не только украинские дроны на параде в Москве.

Также "Кометнари" писали, что Зеленский объявил перемирие с Россией и загнал Путина в ловушку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ssternenko/58109
Теги:

Новости

Все новости